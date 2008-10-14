Немецкий футболист рассказал правду о своем побеге

Форвард сборной Германии по футболу Кевин Кураньи рассказал, почему он самовольно покинул команду во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против России (11 октября). По словам Кураньи, ему надоело оставаться в запасе или вообще не попадать в заявку, как это было в игре с Россией, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. В заявку на матч с россиянами не попали Кураньи и Джермейн Джонс, и они смотрели игру с трибуны стадиона в Дортмунде. В перерыве Кураньи попросил отпустить его на встречу с друзьями, после чего не вернулся в расположение команды. Вещи игрока забрали его друзья. 12 октября главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что больше не будет вызывать Кураньи в команду. Позднее футболист позвонил Леву и извинился. По словам тренера, он принял извинения, но не изменил своего решения и не будет приглашать Кураньи в национальную команду. Во вторник в интервью немецкому изданию Bild Кураньи напомнил, что в 2006 году его не взяли на чемпионат мира, а на чемпионате Европы 2008 года он почти не играл. По словам нападающего, когда он не попал в заявку на матч с Россией, у него кончилось терпение, и он решил покинуть расположение сборной. Кураньи подчеркнул, что он не сожалеет о своем поступке, поскольку не мог смириться с тем, как к нему относились тренеры сборной Германии в последние три года. 26-летний футболист сыграл за свою национальную команду 52 матча.