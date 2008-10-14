Шалаев: С такими данными Черепанову надо было давать инвалидность

Согласно заключению судмедэксперта, проводившего вскрытие тела 19-летнего нападающего "Авангарда" Алексея Черепанова, причиной внезапной смерти хоккеиста стала острая сердечная недостаточность, вызванная миокардиопатией, скорее всего - гипертрофией сердечной мышцы, сообщает «Спорт». - Мы были на месте трагедии до пяти утра, - сказал в комментарии сайту "Страна.ру" управляющий директор Континентальной хоккейной лиги Владимир Шалаев. - У нас на руках уже есть заключение экспертов. Однозначно можно сказать, что Алексей Черепанов умер именно в результате сердечного приступа и миокардиопатии. Болезнь появилась не во время матча и не за год до этого. Она, как выяснилось, была у Алексея давно. Судите сами: у парня его возраста вес сердца должен быть примерно 290 граммов, а у Алексея вес сердца составлял 495 граммов. - С такими данными не то что нельзя было играть - ему инвалидность давать нужно было, - заявил Шалаев. - Мы создали специальную комиссию, которая будет проверять все документы. Ведь в лиге врачи дали спортсмену заключение о том, что он здоров! Мы будем выяснять, кто халатно отнёсся к своим обязанностям. Расследованием трагедии занимаются и представители правоохранительных органов.