Кальзаге: Владимир Кличко – худший чемпион, которого я когда-либо видел

Энцо Кальзаге, отец и тренер непобеждённого валлийца Джо Кальзаге, заявил, что считает украинца Владимира Кличко, владеющего титулами чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям IBO/IBF/WBO, худшим чемпионом из тех, кого ему довелось видеть. "Любой может быть успешным в супертяжёлом весе сейчас. Я мог бы откормить Джо (Кальзаге) до необходимой массы, и он бы завоевал титул. Владимир Кличко – худший чемпион, которого я когда-либо видел. Он хуже Прима Карнера. Я не знаю его как человека, но как боксёр он для меня пустое место", – цитирует Энцо Чемпионат.ру со ссылкой на издание The Ring. Также Энцо Кальзаге считает, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Дэвид Хэй не станет спасителем умирающего супертяжёлого дивизиона: "Хэй не выглядит убедительно для меня. Сейчас много "мёртвых кальмаров" в супертяжёлом весе, поэтому он сможет быть конкурентоспособным в этом подразделении. Но он не станет спасителем супертяжёлого дивизиона".