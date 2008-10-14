У Армстронга трудности с организаторами «Тур де Франс» и фанатами

Американский велогонщик Лэнс Армстронг выразил сомнение в том, что он примет участие в "Тур де Франс" 2009 года. По словам Армстронга, из-за сложностей во взаимоотношениях с организаторами гонки он может отказаться от попытки выиграть престижную веломногодневку в восьмой раз в своей карьере. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. Армстронг сказал, что трудности с организаторами "Тур де Франс", журналистами и фанатами могут помешать ему решить главную задачу - привлечь внимание мирового сообщества к борьбе с раковыми заболеваниями. 37-летний американский велогонщик объявил о возвращении в спорт в сентябре 2008 года, через три года после окончания карьеры. С 1999 по 2005 годы Армстронг семь раз подряд выиграл "Тур де Франс" и вошел в число лучших велогонщиков всех времен. В начале октября глава Французского антидопингового агентства (AFLD) Пьер Бордри предложил Армстронгу провести повторный анализ допинг-проб, взятых у спортсмена во время "Тур де Франс" 1999 года. Бордри предположил, что для Армстронга это шанс очистить свое имя от подозрений в применении допинга. Однако американский велогонщик отказался от повторного допинг-теста, объяснив свое решение тем, что допинг-пробы хранились в неподобающих условиях. В понедельник, 13 октября, Армстронг согласился участвовать в престижной гонке "Джиро д'Италия". Она пройдет с 9 по 31 мая 2009 года. Ранее американец никогда не участвовал в этой гонке. "Тур де Франс" начнется 4 июля 2009 года.