Министр оправдал врачей умершего хоккеиста Черепанова

Министр здравоохранения Подмосковья Владимир Семенов заявил, что врачи "скорой помощи" не могли спасти жизнь хоккеиста "Авангарда" Алексея Черепанова, скончавшегося 13 октября. По словам Семенова, 19-летний спортсмен умер на скамейке запасных во время матча с "Витязем" в подмосковном Чехове, сообщает Интерфакс. Семенов отметил, что когда врачи прибыли на стадион, Черепанов был уже мертв. Ранее сообщалось, что нападающий "Авангарда" несколько раз приходил в себя в раздевалке и в чеховской больнице. По информации агентства "Весь Спорт", врачи чеховской больницы зафиксировали смерть хоккеиста в 22:55. По словам Семенова, организаторы матча "Витязь" - "Авангард" не позаботились о том, чтобы возле стадиона дежурила "скорая помощь". Министр здравоохранения добавил, что у врачей, оперативно прибывших на место, было "все необходимое" для оказания помощи. 14 сентября несколько российских изданий написали, что "скорая помощь" покинула стадион в Чехове до окончания матча, а когда врачи вернулись, то у них не было заряженного дефибриллятора. Черепанов потерял сознание в конце третьего периода. Семенов заявил, что у хоккеиста было в три раза увеличено сердце и в пять раз - селезенка. "На игру был допущен абсолютно больной человек", - добавил министр здравоохранения Подмосковья. Ранее во вторник управляющий директор Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Владимир Шалаев рассказал, что судмедэксперт, проводивший вскрытие спортсмена, назвал причиной смерти Черепанова гипертрофию сердечной мышцы (миокардиопатию). В заключении говорится, что сердце хоккеиста весило 495 граммов при норме в 290 граммов. Следственный комитет прокуратуры РФ по московской области начал проверку обстоятельств смерти Черепанова. Проверка должна установить, кто мог разрешить больному хоккеисту принять участие в матче. Пресс-служба "Авангарда" заявила, что Черепанов был абсолютно здоров.