Хиддинк определился с составом сборной России на матч с Финляндией

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк определился с основным составом на матч отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с командой Финляндии, который состоится в среду, 15 октября. В составе россиян, по сравнению с игрой против Германии, произойдет одно изменение - вместо Рената Янбаева на поле с первых минут выйдет Игорь Семшов. Об этом сообщает «Спорт». На левом фланге обороны, который в игре с немцами занимал Янбаев, сыграет Юрий Жирков. При этом Жирков, как и Александр Анюков на правом фланге, будет закрывать всю бровку. Место в воротах россиян займет Игорь Акинфеев. Пару центральных защитников составят Сергей Игнашевич и Василий Березуцкий. Место опорного полузащитника займет Сергей Семак, а на позиции атакующих полузащитников выйдут Игорь Денисов, Семшов и Константин Зырянов. Пару форвардов составят Андрей Аршавин и Павел Погребняк. Матч Россия - Финляндия пройдет 15 октября на стадионе "Локомотив". Начало встречи - в 19:00 по московскому времени.