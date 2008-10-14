Кубок Дэвиса. Матч Великобритания-Украина срывает собачье шоу

Всеанглийская лаун-теннисная ассоциация (LTA) оказалась в затруднительной ситуации в преддверии матча Кубка Дэвиса по теннису между сборными Великобритании и Украины. Дело в том, что предстоящий поединок британская команда намеревалась провести в Бирмингеме. Однако в дни проведения Кубка Дэвиса – 6 – 8 марта – на этой же территории будет проводиться ежегодное собачье шоу Crufts. В связи с этим сразу появилась информация о проведении теннисного матча в Шотландии, тем более что первая ракетка Великобритании (и четвертая в мире) Энди Мюррей родом из Шотландии. Грег Найт, директор центра Royal Highland в Эдинбурге, который является потенциальным местом проведения поединка, с радостью выразил готовность принять столь значимое событие. «Мы будем счастливы, если удостоимся чести принимать матч Кубка Дэвиса», – заявил Найт. Еще одним вариантом проведения матча между британцами и украинцами является Braehead Arena в Глазго, которая принимала матч Кубка Дэвиса-2006 против Сербии и Черногории. Пока представители LTA никак не прокомментировали возможное проведение встречи в Шотландии, сообщает «РИА«Новости». Напомним, что Украина и Великобритания выступают в Первой группе евро-африканской зоны и борются за попадание в квалификационный раунд Кубка Дэвиса.