«Авангард» подаст в суд на министра здравоохранения Подмосковья

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Анатолий Бардин категорически опроверг заявления министра здравоохранения Московской области Владимира Семенова о том, что Алексей Черепанов выходил на лед в матче против чеховского «Витязя», будучи тяжело больным. - Мы узнали о словах Семенова из газет, – рассказал Бардин «Газета.Ru». – Могу сказать, что все это полнейший абсурд. Леша проходил обследование вместе со всей командой, и оно показало, что он был абсолютно здоров. Мы обязательно подадим в суд на чиновника и газету, опубликовавшую эту информацию, причем в этом деле мы обратимся за поддержкой к руководству КХЛ. Семенов заявил о том, что Черепанов вышел на игру с «Витязем», имея серьезные проблемы со здоровьем и врачи ничего не смогли поделать, поскольку хоккеист умер уже на скамейке запасных.