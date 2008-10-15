Пятов: В ворота вместо рукопашного боя

...«Артемида» (Кировоград), «Ворскла» (Полтава), «Шахтер» (Донецк), сборная Украины... Какой будет следующая ступень карьеры Андрея Пятова? А в том, что она будет, можно не сомневаться, потому что этот вратарь голоден как к игре, так и к победам, сообщает «Спорт.com.ua». Когда смотришь на Пятова во время матча, на душе спокойно. Даже несмотря на некоторые его досадные промахи. Ты знаешь, что в следующий раз такой ошибки он уже не допустит. Но самое удивительное -- это внешнее спокойствие голкипера. К слову, это семейная черта, как сказал мне отец игрока Валерий Николаевич. ...В футбольную секцию в Кировограде восьмилетнего Андрея привел друг. Отсюда и можно вести отсчет его футбольной жизни. Мальчишка так влюбился в футбол, что практически сразу забросил остальные занятия, среди которых были и плавание, и рукопашный бой. Вообще он умудрялся одновременно посещать около пяти спортивных секций. Дома его всячески поддерживали, видя, как он минуты считает до того, как снова бежать на тренировку. За все время Пятов не пропустил ни одного занятия. И, что самое показательное в этой ситуации, он не хотел, как все, играть в нападении, а с первых тренировок стал в ворота. Пожалуй, это действительно призвание. Первый матч на высшем уровне Андрей Пятов провел в сезоне-2002/2003 в составе полтавской «Ворсклы», куда его из аматорской команды «Артемида» (Кировоград) пригласил работавший тогда в Федерации футбола Полтавской области Анатолий Дяченко, которому сейчас вратарь очень благодарен за это. Большую роль в его профессиональном становлении сыграл Сергей Долганский, нынешний капитан ворсклян, а Виктор Носов подпускал молодого кипера к «основе» постепенно и в самый нужный момент дал ему шанс, который вратарь использовал на все сто. При этом голкипер на тренировках старался изо всех сил, а если не попадал в стартовый состав, то с еще большим усердием отдавался работе. И в сезоне-2005/2006 вратарь сыграл уже 11 поединков, из которых шесть отстоял на ноль. Да и процент отраженных ударов был на уровне -- 83. Но на полную катушку в «Ворскле» Пятов заиграл только в следующем чемпионате, проведя все матчи от звонка до звонка и войдя в пятерку лучших в лиге по числу сухих поединков (10). Кстати, по его воротам били больше всех. Эти действия на футбольном поле не остались незамеченными, и зимой 2006 года Пятов подписал контракт с «Шахтером». Правда, согласно договоренности между двумя клубами до конца сезона он должен был играть в Полтаве. Но если вы думаете, что все оставшееся время голкипер просто отбывал номер, видя себя в футболке гранда украинского футбола, то вы сильно ошибаетесь! Во многом благодаря уверенной и надежной игре Пятова «Ворскла» осталась в высшей лиге. В последних восьми матчах чемпионата полтавчане не проиграли, а кипер пять раз оставлял свои ворота на замке. Убежден, что это только придало ему уверенности при переходе в «Шахтер», в котором он практически сразу же завоевал место в основном составе. В Донецке Андрей серьезно прибавил в мастерстве. Обратите внимание на то, как уверенно вратарь начал играть ногами. А быстрое введение мяча в игру? Наверное, процентах в 70 случаев он достается атакующим партнерам... Уже в первом своем сезоне в Донбассе он вместе с клубом выиграл все трофеи на внутренней арене, при этом, как и подобает чемпиону, пропустив меньше всего мячей. Перед началом нынешнего сезона в Донецке начался вратарский бум, вследствие чего в команде Мирчи Луческу оказалось сразу шесть голкиперов, которые могли бы усилить не один хороший клуб. Вернулся из аренды Ян Лаштувка, у ФК «Харьков» купили Рустама Худжамова -- плюс четверка вратарей, которые были в «Шахтере»: Андрей Пятов, Богдан Шуст, Юрий Вирт и Дмитрий Шутков. В стартовых матчах сезона Мирча Луческу доверил место в «основе» Худжамову, который уверенно отстоял в поединке за Суперкубок Украины против «Динамо», но уже в первом туре Премьер-лиги горняки уступили во Львове местным «горожанам» со счетом 0:2. После этого в рамку снова стал Пятов. В седьмом туре во встрече с запорожским «Металлургом» коуч донетчан дал передохнуть первому номеру своей команды и выпустил Худжамова. В итоге -- 2:2, и снова пришлось прибегнуть к услугам Андрея. Так что альтернативы этому вратарю в «Шахтере», судя по всему, пока нет. Да что «Шахтер»! Пятов сейчас является номером один и в национальной сборной. А начиналось все в 2006 году, после молодежного чемпионата Европы, где, напомним, Украина завоевала серебряные медали. Тогда еще кипера «Ворсклы» взяли третьим вратарем на мундиаль в Германию. В психологическом плане для него это был огромный плюс. А летом 2007 года состоялся его дебют в главной команде страны. И начиная с нынешнего отборочного цикла, в котором голкипер в трех матчах пропустил лишь один мяч, Пятов свое место в воротах никому не уступает. Но самое главное, что этот человек остается таким, какой он есть, -- очень приятным и простым в общении. И мечты у него тоже простые. Андрей хочет, чтобы все его родные были здоровы, а карьера продолжалась как можно дольше. Нам остается только пожелать, чтобы все, что он задумал, сбылось...