Ковалец: Я созрел для самостоятельного плавания

15 октября 2008, 08:44

В бытность футболистом Сергей КОВАЛЕЦ всегда отличался нестандартными действиями на поле. И, наверное, именно поэтому он пользовался любовью болельщиков, на него ходили, что в футбольных кругах считается высшим критерием популярности. Похоже, что и перейдя на тренерскую работу, наш герой ничуть не изменился. Ибо, согласитесь, мало логики в решении Ковальца покинуть преуспевающий «Металлист», где он помогал рулевому Мирону Маркевичу, и трудоустроиться в ФК «Львов» -- дебютанте Премьер-лиги, передает «Спорт.com.ua». -- Нет, здесь как раз все закономерно, -- берет слово Сергей Иванович. -- Рано или поздно, но нужно было уходить в самостоятельное плавание. И поскольку я чувствовал что уже созрел для этого, то и дал согласие тренировать ФК «Львов». Поверьте, не каждый день предлагают возглавить клуб Премьер-лиги, хоть он и новичок в классе сильнейших... -- И какой была реакция на ваше решение Мирона Маркевича, который в 2005 году пригласил вас в «Металлист»? -- Думаю, он меня правильно понял, поэтому и пожелал удачи. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Мирона Богдановича за науку. Ибо в моих достижениях на тренерском поприще, прежде всего, его заслуга. Особенно подкупало умение Маркевича психологически подготовить подопечных, желание учитывать каждую мелочь. Кстати, и футболисты тоже пожелали мне не останавливаться на достигнутом. Впрочем, по-другому и быть не могло, ведь в том, что в «Металлисте» отличный микроклимат, есть, надеюсь, и моя заслуга... -- А вы, если не секрет, не обсуждали с Маркевичем вариант, при котором в случае вашей неудачи с ФК «Львов» можете вернуться в Харьков? -- Нет. Я уверен в своих силах, верю в свою новую команду, да и всегда считал -- что ни делается, все к лучшему. -- Когда у вас состоялся предметный разговор с руководством «Львова»? -- Две недели назад я по просьбе президента клуба Юрия Киндзерского встретился с ним в Киеве, и он в первую очередь поинтересовался, за счет каких качеств «Металлисту» удалось закрепиться среди лучших команд Украины. Беседа была продолжительной, конкретной. Напоследок Киндзерский неожиданно спросил, не соглашусь ли я возглавить ФК «Львов». Сознаюсь, это предложение несколько ошарашило. Кроме всего прочего, я был связан контрактом с «Металлистом». Так что далеко не все зависело от меня. Поэтому я попросил Киндзерского поинтересоваться мнением Маркевича. Дальше вы уже все знаете: Мирон Богданович благословил меня, и я постараюсь оправдать его доверие... -- И на какой срок вы собираетесь связать свою судьбу с «горожанами»? -- Во вторник меня только представили команде. Контракт еще не подписан, но разговор шел о трехлетнем соглашении. -- Какой информацией о ФК «Львов» вы обладали? -- Знал, что львовяне по праву завоевали путевку в Премьер-лигу, демонстрируя в первом дивизионе наиболее зрелищный футбол. Да и, не буду скрывать, мне понравилось, как они играли против нас в Харькове. После матча в телефонной беседе я прямо сказал об этом Киндзерскому, отдав должное «горожанам» за желание действовать комбинационно, самоотверженно... -- А причины неудач львовян вы для себя уже определили? -- Я просмотрел видеозаписи их последних поединков и мне кажется, у них возникли проблемы с психологией. В ближайшие дни мы постараемся ликвидировать этот изъян. -- Появятся ли еще новички в тренерском штабе «горожан»? -- Да, мне будет помогать Юрий Беньо. Меня не пугает, что у Юрия, который еще совсем недавно был капитаном киевского «Арсенала», вообще нет тренерского опыта. Это дело наживное, и, убежден, мы с ним сработаемся. -- Соответствует ли действительности информация, что львовяне собираются пополнить свои ряды опытным Сергеем Федоровым? -- К сожалению, на тренировке Сергей получил повреждение и срочно выехал в Киев проконсультироваться с врачами. Теперь все будет зависеть от их вердикта. Радует, что уже два дня тренируется в общей группе залечивший травму Владислав Ващук. Так что есть надежда, что с обороной все будет в порядке...

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