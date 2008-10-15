Ван Перси здоров и готов играть

Нападающий лондонского «Арсенала» Робин ван Перси пропускал матч сборной Голландии с исландцами из-за повреждения связок. Однако футболист рассказал, что теперь он снова в отличной форме и готов играть, надеясь, что он не получит новую травму, передает «Спорт.com.ua». «После моей предыдущей травмы я допустил ошибку, когда на первой же тренировке стал бить по мячу со всей силы, - рассказал голландец skysports.com. – Больше я такую ошибку не повторю. Но в целом я очень хорошо себя чувствую. Я много тренировался последние несколько дней и все тесты были положительными. Да, в последнее время я часто не мог играть из-за травм, но меня не волнует, что говорят другие. Я просто хочу быть здоров и хочу играть так много, как могу».