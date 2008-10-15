Анри принес победу Франции в матче с Тунисом

Встреча проходила за день до того, как Федерация футбола Франции решит судьбу главного тренера Раймона Доменека. Дубль в этой встрече сделал форвард «Барселоны» Тьерри Анри, на чьем плече в этот вечер красовалась капитанская повязка, доставшаяся от травмированного Патрика Вьейра. Товарищеский матч Франция – Тунис – 3:1 (1:1) Голы: Анри, 40, 48. Бензема, 58 – Джемаа, 30. Франция: Манданда, Фанни, Бумсонг, Абидаль, Клиши, Тулалан, А. Диарра, Рибери (Бен Арфа, 46), Гуркуфф (Бриан, 80), Анри (Малуда, 84), Бензема (Синама-Поньоль, 69)