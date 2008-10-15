Миен: Валуеву придется встретиться со мной

Австралийский супертяжеловес Кали Миен выразил свое недовольство новостями о том, что обладатель временного титула WBA россиянин Николай Валуев отказался от идеи встретиться с ним в декабре этого года, передает «Советский спорт». Миен уверен в том, что Валуеву все равно придется встретиться с ним, так как австралиец сейчас занимает первое место в рейтинге WBA. «Так часто бывает в боксе, но Валуев знает, что ему придется встретиться со мной не позднее февраля следующего года, — заявил Миен. — Я нахожусь на первом месте в рейтинге, и Валуев может делать все, что в его силах, чтобы избежать поединка со мной, но в конце концов ему придется со мной встретиться. И когда это произойдет, я позабочусь о том, чтобы он никогда не забыл наш бой».