Турсунов проиграл в первом круге в Мадриде

Российский теннисист Дмитрий Турсунов не смог преодолеть барьер первого круга на турнире АТР серии «Мастерс», уступив румыну Виктору Ханеску. Во втором круге Ханеску ждет встреча с третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Турнир АТР. Мастерс. Мадрид (Испания). Призовой фонд – 2 270 000 долларов Первый круг Виктор Ханеску (Румыния) – Дмитрий Турсунов (Россия) – 4:6, 6:2, 6:3 Робин Содерлинг (Швеция) – Флоран Серра (Франция) – 6:3, 6:4 Робби Джинепри (США) – Мишель Ллодра (Франция) – 6:4, 6:4 Филипп Кольшрайбер (Германия) – Карлос Мойя (Испания) – 6:2, 6:2 Яркко Ниеминен (Финляндия) – Михаил Южный (Россия) – 7:5, 3:6, 6:2 Марсель Гранольерс (Испания) – Поль-Анри Матье (Франция) – 6:4, 6:4 Гаэль Монфис (Франция) – Фабио Фоньин (Италия) – 6:2, 6:4 Второй круг Энди Маррей (Великобритания, 4) – Симон Болелли (Италия) – 6:0, 2:1, отказ Марио Чилич (Хорватия) – Фернандо Вердаско (Испания, 13) – 6:2, 6:3 Жиль Симон (Франция) – Джеймс Блэйк (США, 11) – 3:6, 6:1, 6:4