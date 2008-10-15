Ибрагимов отказался от своего менеджера

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 33-летний россиянин Султан Ибрагимов принял решение отказаться от услуг своего менеджера Бориса Гринберга. «Да, я могу подтвердить, что наши пути разошлись, - заявил Султан Ибрагимов. - Не спрашивайте меня о причинах. Просто для меня их было достаточно». Борис Гринберг, в свою очередь, подтвердил эту информацию: «У меня есть четырехлетний контракт с Ибрагимовым, который истекает в феврале. После этого я не должен с ним сотрудничать. Очевидно, Султан думает, что ему не нужны менеджеры. Я останусь работать в других проектах. Я хотел заключить контракт с Матвеем Коробовым, но он предпочел Top Rank».