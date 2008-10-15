Левин: С бразильцами сыграем по-другому

Тренер сборной России Владимир Левин после ничьей с Аргентиной (2:2), выведшей его команду в полуфинал проходящего в Бразилии чемпионата мира, заявил, что предстоящий поединок с хозяевами будет серьезно отличаться от первого матча с этим соперником. Напомним, что россияне встречались с бразильцами на групповой стадии турнира и уступили с разгромным счетом (0:7), сообщает «Спорт Экспресс». - Ситуация в нашей группе была такова, что две последних встречи стали для нашей сборной, по сути, финальными. Поэтому на каждый матч нам необходимо было настраиваться, как на последний. Сборная Аргентины - один из фаворитов турнира, и поединок с ними не мог стать легким. Просмотрев матчи этой команды, мы приняли решение сделать акцент на игре в обороне и на быстрых контратаках. В схожей манере играли и южноамериканцы, поэтому игра держала зрителей в напряжении до самого конца, - приводит слова Левина официальный сайт АМФР. - В полуфинальной игре вашей команде вновь предстоит поединок с бразильцами. - Да, мы прекрасно помним итог нашего последнего матча. Что можно сказать? Это стало хорошим уроком для всех нас. Мы увидели все наши ошибки и постараемся их исправлять. И первое, над чем предстоит поработать, - это, конечно, оборона. Уверен, ход этой игры будет совсем иным. Все увидят встречу, достойную столь высокой стадии турнира. - Не боитесь ли вы, что в матче с хозяевами судьи могут помогать бразильцам? - Я вообще, считаю, что уровень судейства на этом мундиале достойный. Те ошибки, что имели место, - это следствие недостаточной квалификации отдельных арбитров. И я не думаю, что в матче с командой Бразилии рефери будут судить в пользу хозяев. - Сирило не сможет принять участия в полуфинальной игре? - К счастью, травма Сирило оказалась не столь серьезной, как мы предполагали вначале. Но шансы на его возвращение в строй через два дня фактически равны нулю. С сожалением приходится это констатировать.