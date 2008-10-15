Анри: Игра с Тунисом получилась нелегкой

Нападающий сборной Франции Тьерри Анри, сделавший дубль в товарищеском матче с командой Туниса (3:1), признался, что играть было сложно. Несмотря на то, что матч проходил в Париже, на стадион пришло больше поклонников сборной Туниса. Они поддерживали свою команду и даже заглушали голос диктора, который объявлял фамилии игроков сборной Франции. "Это была нелегкая игра, ведь мы играли дома, а поддержку трибун получил соперник. Причем это уже не в первый раз. К счастью, несмотря на трудности, нам удалось добиться победы", - приводит слова Анри «Спорт Экспресс».