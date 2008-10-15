Фердинанд готов сыграть в Мадриде

Защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что не будет высказываться против проведения товарищеского матча со сборной Испании в Мадриде, несмотря на то, что в 2004 году он сам был подвержен оскорблениям расистского характера со стороны местных болельщиков. "Я не вижу проблемы в том, чтобы сыграть в Мадриде. Думаю, все футболисты не будут против этой поездки. Все знают, что случилось в прошлый раз. Матчи запоминаются по разным причинам. Этот поединок запомнился не очень хорошим случаем, но "Бернабеу" содержит в себе много и прекрасных воспоминаний", - сказал Фердинанд. Также согласен провести матч в Мадриде и главный тренер сборной Англии Фабио Капелло, сообщает «Спорт Экспресс».