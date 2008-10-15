Морено делает дубль в матче Уругваем

Два гола форварда Шахтера Марсело Морено не помогли Боливии переиграть сборную Уругвая в очередном матче отбора к ЧМ-2010, передает FOOTBALL.UA. Сперва Морено подобрал мяч на линии штрафной площади и левой ногой с разворота пробил в нижний угол. А за несколько минут до перерыва он замкнул подачу с правого фланга, подрезав мяч в дальний угол. После перерыва донетчанин мог оформить хет-трик, однако его удар отразил Кастильо. Вообще, боливийцы могут быть крайне недовольны и разочарованы. Количество их опасных моментов во втором тайме зашкаливало. Могли забивать все игроки атаки, но это удавалось только нападающим сборной Уругвая. Боливия - Уругвай 2:2 Голы: Марсело Морено, 15, 42 - Буэно, 63, Абреу, 88 Боливия: Ариас, Варгас, Ральдес, Риверо, Рейес, Рональд Гарсия, Флорес, Вака (Торрико, 64), Роблес, Ботеро (Эскобар, 72), Марсело Морено (Парада, 88) Уругвай: Кастильо, Бруно Силва, Лугано, Арисменди, Касерес, Альваро Гонсалес (Макси Перейра, 56), Гаргано, Кристиан Родригес (Абреу, 71), Скотти, Санчес, Буэно