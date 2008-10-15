Шевченко стал рекордсменом сборной

Блеклая игра Украины в матче с хорватами затмила один любопытный момент, отмечает FOOTBALL.UA. Андрей Шевченко, который давно успел стать легендой украинского футбола, записал на свой счет новый рекорд. Больше нападающего Милана за сине-желтую сборную никто не сыграл. Поединок против Хорватии стал для Шевы 85-тым (39 голов - соответственно лучший бомбардир), после него форвард опередил на один матч Александра Шовковского (84 игры). Кроме голкипера, в ближайшее время Шевченко с "трона" может подвинуть Анатолий Тимощук (81 поединок). Больше никто.