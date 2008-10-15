Состояние здоровья Росицки не ухудшилось

Агент полузащитника Арсенала Томаша Росицки опроверг информацию о том, что чех был госпитализирован. На днях в прессе появились слухи, что состояние здоровья травмированного Канонира резко ухудшилось - в частности, речь шла о жутких головных болях, из-за которых Росицки, якобы, был доставлен в одну из лондонских больниц, информирует FOOTBALL.UA. "Вся информация относительно, которая появилась в СМИ, - полный бред", - говорит агент игрока Павел Пашка. "Томаш восстанавливается по запланированной программе, и посещение клиники было ее частью. Все идет нормально. Восстановление будет долгим - команда профессионалов, которая работает с Томашем, пополнилась новыми специалистами, и лечение будет проводиться на самом высоком уровне".