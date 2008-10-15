Эксперт: Владимир Кличко - наихудший чемпион-супертяж

Известный британский тренер Энцо Кальзаге заявил, что чемпион IBF и WBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко - самый худший чемпион мира из всех, кого он когда-либо наблюдал, отмечает «Корреспондент». "Каждый сейчас может иметь успех в суертяжелом весе, - заявил Энцо Кальзаге, отец и тренер чемпиона мира во втором среднем весе Джо Кальзаге. - Я мог бы откормить Джо, и он завоевал бы титул в супертяжелом весе. "Владимир Кличко - наихудший чемпион-супертяжеловес, из всех, кого я когда-либо видел. Он даже хуже, чем Примо Карнера. Я не знаком с ним лично, но как боксер он для меня ничто", - заявил Энцо Кальзаге. Владимир Кличко является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям сразу двух боксерских организаций - IBF и WBO. Свой следующий поединок он проведет 13 декабря 2008 года против россиянина Александра Поветкина. Бой Джо Кальзаге и Роя Джонса намечен на 8 ноября в Нью-Йорке.