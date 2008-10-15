Суркис поддержал Михайличенко

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал конфликт, разгоревшийся между Алексеем Михайличенко и Андреем Ворониным после субботнего матча с хорватами, сообщает «Корреспондент». "Со стороны Воронина неэтично выносить этот спор на обзор общественности, - считает Игорь Суркис. - Подобное общение через прессу в ультимативной форме не вызывает уважения". "Михайличенко достаточно многого добился в футболе, является заслуженным человеком, и выиграл такие трофеи, что дай Бог остальным. А диктовка условий Ворониным, Шевченко или еще кем-то - это своего рода давление на главного тренера через прессу с целью найти поддержку у общественности", - отметил президент Динамо. "Уважающий себя футболист не должен публично высказывать свое недовольство непопаданием в состав. Если так случилось, значит, это связано с тактическими соображениями тренера, именно он отвечает за конечный результат, так что в этом вопросе я поддерживаю наставника нашей сборной. Впрочем, уверен, если Воронина будут вызывать в сборную в дальнейшем, он будет приезжать", - сказал Игорь Суркис. Андрей Воронин, так и не сыгравший против сборной Хорватии (0:0) в субботу, 11 октября, заявил, что не видит больше смысла приезжать в распоряжение команды Михайличенко. Со своей стороны, главный тренер сборной сказал, что не будет делать поспешных решений и объявит свою позицию позже.