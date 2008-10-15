Хоккеиста Черепанова похоронят в Омске

Хоккеист Авангарда Алексей Черепанов, скончавшийся накануне вследствие остановки сердца, будет похоронен в Омске в среду, 15 октября, сообщает «Корреспондент». По информации официального сайта Авангарда, панихида по Черепанову состоится 15 октября, траурная церемония пройдет на хоккейной Арене Омск с 10:00 до 13:00 по местному времени. Церемония погребения начнется в 14:00. Алексей будет похоронен на Северном кладбище города Омска. Черепанов родился в Барнауле 15 января 1989 года. В дебютном сезоне 2006/07 Алексей побил рекорд Павла Буре для новичков по количеству голов, забитых в сильнейшей отечественной лиге (18 шайб). В том чемпионате он набрал 29 очков - больше, чем в своих дебютных сезонах набирали, например, Александр Овечкин, Евгений Малкин и Илья Ковальчук. Черепанов считался одним из самых перспективных российских хоккеистов. Он становился серебряным (2007) и бронзовым (2008) призером молодежных чемпионатов мира. В 2007 году Алексей выиграл юниорский чемпионат мира. Бронзовый призер чемпионата России 2007 года. Всего за карьеру в различных лигах сыграл 129 матчей, забросил 49 шайб, сделал 34 голевые передачи. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, родственникам погибшего хоккеиста Алексея Черепанова будет выплачена сумма, равная 2-годичному его вознаграждению по контракту. Об этом в эфире радиостанции Эхо Москвы сообщил управляющий директор КХЛ Владимир Шалаев. При этом он признал, что "никакие деньги не возместят родителям гибель 19-летнего парня". Говоря о причинах выхода на лед хоккеиста, имеющего проблемы со здоровьем, Шалаев отметил, что "на эти вопросы должны ответить правоохранительные органы". "Согласно всем представленным документам из клуба Авангард, хоккеист Черепанов был здоров", - заметил он. При этом, по мнению Шалаева, "ужесточать нормы прохождения медосмотра не имеет смысла, так как они и так достаточно жестко прописаны". "Другое дело, что клубы, не выполняющие эти нормы, должны нести самое строгое наказание, вплоть до уголовного", - заявил он. Шалаев также затронул вопрос ответственности за произошедшее клуба Витязь, выступавшего хозяином матча, во время которого скончался Алексей Черепанов. По мнению Шалаева, "клуб, безусловно, виноват" в том, что машина Скорой помощи покинула территорию стадиона во время матча. "Согласно регламенту, квалифицированная бригада врачей должна находиться на матче, - пояснил исполнительный директор КХЛ. - Но находится ли отсутствие Скорой помощи в причинно-следственной связи со смертью хоккеиста, будет выяснять следствие". Напомним, что хоккеист омского Авангарда Алексей Черепанов скончался поздно вечером в понедельник, 13 октября в больнице подмосковного Чехова, куда он был доставлен с матча своей команды против Витязя. Согласно заключению судмедэксперта, проводившего вскрытие тела форварда омского Авангарда, причиной внезапной смерти хоккеиста стала острая сердечная недостаточность, вызванная миокардиопатией, скорее всего - гипертрофией сердечной мышцы.