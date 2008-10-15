Чемпионат мира. Украины обыграла команду Португалии

Состоялся матч между сборными командами Украины и Португалии. Результаты игры: Португалия - Украина 0:1 Португалия: Патрисиу Руи (Уго Вентура, 46), Мигуель (Пинту Андре, 46), Даниель Карричо, Пинто Тиаго (Лима, 52), Стельвио Роча, Даниель Кандиас, Кастро (Яазалде, 75), Са, Педро Руи (Рибейру, 75), Переринья (Укра, 52), Гонсалвеш Украина: Каниболоцкий, Давидов (Бидловский, 79), Селин, Пашаев М., Голодюк (Пашаев П., 46), Коноплянка, Степаненко (Чеснаков, 79), Лысенко, Ракицкий, Микицей (Фартушняк, 46), Курилов (Федорчук, 85)