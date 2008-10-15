Белорусская «молодежка» выходит на Евро-2009

Молодежная сборная Беларуси по футболу (U-21) под руководством главного тренера Юрия Курненина в ответном матче плей-офф чемпионата Европы-2009 обыграла сборную Турции со счетом 2:0 и, по сумме двух матчей, вышла в финальный турнир континентального первенства. Матч проходил на Городском стадионе Борисова 14 октября. Сборная Беларуси открыла счет на 39-й минуте матча - отличился Михаил Сиваков. А в начале второго тайма, на 53-й минуте, второй гол в ворота сборной Турции забил Игорь Шитов. Все попытки турок распечатать ворота Павла Чесновского оказались безрезультатными, а когда на 84-й минуте матча за фол последней надежды был удален турок Мемыш, откровенно заваливший белорусского футболиста перед собственной штрафной, стало ясно, что нужный счет сборная Беларуси удержит. В первом матче плей-офф, который состоялся в Анталье 10 октября, победу с минимальным счетом 1:0 одержала сборная Турции. Таким образом, по сумме двух матчей белорусы превзошли турецкую «молодежку» и сыграют в финальном турнире ЧЕ, который пройдет 15-29 июня 2009 года в Швеции. Это уже второй успех молодежной сборной Беларуси. В 2004-м году белорусская «молодежка» сыграла в финальном турнире ЧЕ в Германии, где в групповом турнире обыграла сборную Италии (будущего чемпиона Европы) - 2:1, сыграла вничью с командой Хорватии - 1:1, и уступила сборной Сербии и Черногории - 1:2. В составе той звездной дружины блистали нынешние лидеры национальной сборной: Александр Глеб, Юрий Жевнов, Тимофей Калачев, Артем Концевой, отмечает «Спорт.com.ua». Кроме белорусов и хозяев, шведов, третьим финалистом Евро-2009 стала команда Финляндии, в серии пенальти переигравшая команду Австрии - 4:2. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:1 в пользу северян, причем финны до 81-й минуты проигрывали, а решающий мяч сумели забить на последней минуте - дублем отличился полузащитник «Хонки» Юсси Васара. Результативный футбол продемонстрировали представители Туманного Альбиона молодежные команды Англии и Уэльса в рамках плей-офф чемпионата Европы, который пройдет в Швеции летом будущего года. После выездной победы в Уэльсе - 3:2, подопечные Стюарта Пирса в Бирмингеме порадовали зрителей забитыми мячами и интригой до последних минут - 2:2. Как оказалось, все мячи были забиты еще в первом тайме. Хадалстоун вывел хозяев вперед на 13-й минуте, однако в течение четырех минут Рамси и Чарч перевернули ситуацию на 180 градусов. Преимущество гостей продержалось семь минут, после чего Воукс неудачно срезял мяч в свои ворота - 2:2. Во втором тайме напряжение значительно возросло, что привело к красной карточки для Хадалстоуна на 66-й минуте. Гости пытались перевести матч в овертайм, и за пять минут до конца Воукс мог из антигероя стать героем, но попал в штангу. Не менее драматично проходил заключительный матч вторника между молодежными сборными Испании и Швейцарии. В первом матче победа была за швейцарцами - 2:1 и в этом поединке все складывалось благоприятно для гостей. На 25-й минуте счет открыл Гаши. Сверхусилия испанцев не были безрезультатными. На 51-й Техада сравнял счет, а на последней минуте основного времени Сиси забивает такой важный второй мяч! Обескураженные гости пытались довести дело до пенальти, но испанцы на кураже сумели забить победный третий мяч за восемь минут до финального свистка - отличился Гарсия. Таким образом, известны пять команд-финалистов Евро-2009: Швеция (хозяева), Белоруссия, Финляндия, Англия и Испания. В среду определятся оставшаяся тройка счастливчиков в парах: Сербия - Дания (первый матч выиграли сербы - 1:0), Франция - Германия (1:1) и Израиль - Италия (0:0).