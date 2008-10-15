Еремин: Недоволен стартовой пятеркой

После матча первого квалификационного раунда Кубка Европы против бельгийского «Остенде» (78:78) главный тренер подмосковного «Триумфа» Станислав Еремин заверил, что в ответной встрече его подопечные покажут другую игру. «Я недоволен стартовой пятеркой, которая защищалась абсолютно не на том уровне, как должна, – цитирует Еремина официальный сайт клуба. – Возможно, именно этим и объясняется наша игра в самом начале матча. К тому же, вполне возможно, что у «Остенде» было больше информации о нас. Конечно, мы знали, что два последних матча в национальном чемпионате они проиграли в концовке, но реальной силы соперника эти встречи не показали. Сегодня у нас не играли травмированные Вяльцев, Ашкрабич, который является одним из ключевых наших больших, Сергеев. Надеюсь, что в Бельгии мы сможем сыграть в полном боевом составе. Сегодня мы не сумели достичь желаемого результата и сделаем все возможное, чтобы приехать из Остенде с путевкой в следующий этап Кубка Европы», передает «Газета.Ru». Ответный поединок пройдет в Бельгии 21 октября.