Львов – кандидат на исключение из Евро-2012

Львов может стать первымгородом, который исключат из списка претендентов на проведение матчей Чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Это происходит из-за постоянных промедлений с началом строительных работ и неудовлетворительной подготовки города к Евро-2012. Об этом сегодня этот город на пресс-конференции на тему "Подготовка Украины к Евро-2012. Следующий этап" заявил руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван Федоренко, передает MIGnews.com.ua. Он объяснил свои опасения проблемами со строительством стадиона и аэропорта во Львове. В частности, по его словам, на сегодня еще не определен генподрядчик для строительства новой спортивной арены: австрийская "Альпина" отказалась, и сейчас ведется поиск новой кандидатуры (соглашение генподряда должны были подписать еще в начале октября). Относительно аэропорта, то он, по словам Ивана Федоренко, находится в "подвешенном состоянии" из-за неопределенности с реконструкцией аэровокзала и достройкой взлетно-посадочной полосы. По поводу последней, то земли, за счет которых ее должны были продлить, сообщил Иван Федоренко, местная власть, уже зная о Евро-2012, разделила на паи и передала местным жителям. "Теперь ее нужно выкупать, а это время и средства, которых катастрофически не хватает", - сказал он. "Будет очень жаль, когда Львов, который ближе всего к Польше, будет первым исключен из этого процесса марширования к Евро-2012", - сказал Иван Федоренко.