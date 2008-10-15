У Рима могут забрать финал Лиги чемпионов

Рим вполне может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов. Об этом заявил глава итальянской футбольной федерации Джанкарло Абете. "УЕФА постоянно следит за нами. И в случае, если болельщики будут продолжать устраивать беспорядки, всё может закончится тем, что Рим лишится финала Лиги чемпионов", - сказал он, информирует MIGnews.com.ua. Днем ранее федерация приняла решение не возить со сборной группу поддержки, из-за того, что фанаты "дискредитируют своим поведением" весь итальянский футбол, пишут Подробности. За ним и так давно ходит дурная слава - постоянные беспорядки на стадионах и вне них, коррупционные скандалы. В Болгарии тиффози "скуадры адзурры" даже позволили себе сжечь национальный флаг страны-соперницы.