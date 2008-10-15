Еврокубок. Результаты игр

ТРИУМФ Россия – ОСТЕНДЕ Бельгия – 78:78 (15:31, 30:15, 12:15, 21:17) ТРИУМФ: Андерсон (17 + 6 подборов), Крстич (13 + 10 подборов), Тунчери (12 + 5 передач), Дмитриев (9), Панин (9). ОСТЕНДЕ: Эткинс (24 + 7 передач + 4 перехвата), Бэкстон (14 + 6 подборов), Панич (12), Бауэр (12), Харяш (10 + 8 подборов). СЛУПСК Польша – УНИКС Россия – 76:62 (24:17, 22:17, 15:15, 15:13) СЛУПСК: Беннетт (15), Стрэйт (15 + 5 передач), Ингрэм (12 + 6 подборов), Чеснаускис (12), Хоуэлл ( 7 + 9 подборов + 8 перехватов). УНИКС: Лончар (26 + 9 подборов), Веремеенко (10 + 9 подборов + 3 блок-шота), Кирксэ (9). ШЯУЛЯЙ Литва – ГАЛАТАСАРАЙ Турция – 73:73 (23:13, 23:16, 8:23, 19:21) АМСТЕРДАМ Голландия – ЖЕЛЕЗНИК Сербия – 66:61 (19:17, 18:10, 18:18, 11:16) ГМУНДЕН Австрия – ТАРТУ Эстония – 86:64 (24:25, 22:20, 19:7, 21:12) ПАНЕЛЛИНИОС Греция – ТЕЛЕКОМ Германия – 69:54 (29:14, 11:10, 11:19, 18:11) АСК РИГА Латвия – ШОЛЕ Франция – 69:62 (16:25, 16:10, 21:12, 16:15) Ответные матчи состоятся 21 октября.