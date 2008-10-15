«Сокол» с трудом обыграл «Титан»

Во вторник, 14 октября, киевский Сокол обыграл аутсайдера Открытого всероссийского первенства по хоккею клиновский Титан со счетом 2:0. За весь матч команды насобирали 64 минуты штрафа, передает «Корреспондент». Долгое время киевляне не могли распечатать ворота соперников и только на 47-й минуте смогли забросить первую шайбу - в большинстве отличился Вадим Аверкин. Под занавес встречи Аверкин сделал дубль, снова реализовав численное преимущество. Благодаря этой победе Сокол сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. На три очка отстает ХК Дмитров, который также отпраздновал победу - 4:1 над Крыльями Советов. При этом у Дмитрова есть еще две игры в запасе. Сегодня, 15 октября, Сокол и Титан проведут повторную встречу, которая состоится на ледовой арене Терминал в Броварах. Начало матча в 19:00.