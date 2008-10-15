UEFA ничего не должен претендентам на Евро-2012

Европейский футбольный союз не имеет никаких материальных или моральных обязательств перед городами-претендентами на Евро-2012. . Даже если эти города по каким-либо причинам не станут хозяевами игр турнира. Об этом заявил руководитель Исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван Федоренко на пресс-конференции, передает MIGnews.com.ua. По его словам, об этом говорится в письме, полученном ФФУ от UEFA после заседания в Бордо. Иван Федоренко подчеркнул, что UEFA с целью избежания недоразумений еще раз отметило, что не будет иметь никаких обязательств в отношении любых расходов владельцев стадионов, органов власти и других, "если мы не справимся, и этот стадион, этот город не попадут в число принимающих". Напомним, сегодня Иван Федоренко заявил, что 15 мая 2009 года UEFA определит города в Украине и Польше, которые проведут матчи финала чемпионата Европы по футболу 2012 года.