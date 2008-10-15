Гибель лучшего хоккеиста России. Новые подробности

Как сообщал MIGnews.com.ua, форвард омского "Авангарда" Алексей Черепанов умер сразу после матча в подмосковном Чехове. Рядовой матч КХЛ между чеховским "Витязем" и омским "Авангардом" закончился трагедией. Поединок, в котором гости уступали 5:4, катился к завершению. За три минуты до конца основного времени открывший счет в матче нападающий "Авангарда" Алексей Черепанов вернулся на скамейку запасных. А спустя еще минуту-полторы просто упал на пол. Cудья остановил встречу, вокруг Алексея толпились партнеры, к скамейке омичей подъехали хоккеисты "Витязя". Врачи "Авангарда" пытались привести в себя потерявшего сознание игрока. Он несколько раз то приходит в чувство, то теряет сознание. Со скамейки требуют "Скорую", но ее на стадионе нет. Позже это будет расценено как преступная халатность организаторов матча. Администратор Ледового дворца Надежда Непьющая рассказала: "Во время матчей у нас обязательно дежурят и пожарные, и "Скорая помощь". И на этом матче так же было. Но так как не хватало бригад, то машину "Скорой помощи" сняли с дежурства на время и отправили на вызов. Когда хоккеисту стало плохо, мы позвонили на "03". Тем временем Алексею оказывали помощь наши медики - делали уколы, массаж сердца. "Скорая", точнее, реанимобиль, приехала минут через семь. Они привезли кардиостимулятор. В каком состоянии он был, я не знаю, потому что в медицинский кабинет не пускали никого, кроме администрации команды". Матч завершился победой "Витязя", многие присутствовавшие во Дворце спорта болельщики даже не поняли, что произошло, и расходились по домам, радуясь победе. Партнеры по команде на руках донесли Черепанова до "Скорой", в 21.40 Алексея в сопровождении врача команды доставили в больницу. Медики в больнице рассказали: "Мы спросили, были ли у Черепанова ранее какие-то заболевания, которые могли спровоцировать такой приступ, но врач команды нам ничего не сообщил". А Черепанов по-прежнему не приходил в сознание. Хоккеиста сразу же направили в противошоковую палату, дежурные реаниматологи пытались вернуть Алексея к жизни больше часа. По словам врачей, обычно на эту процедуру уходит 30 - 40 минут, но тут врачи пытались сделать невозможное, подключили пациента к специальной аппаратуре, сделали внутрисердечную инъекцию, дефибриляцию. Однако все усилия оказались напрасными. В 22.50 медики констатировали смерть. Хоккеисты "Авангарда" отказались возвращаться в Омск в понедельник, не желая оставлять партнера по команде. Они улетели лишь во вторник утром. Следующим рейсом в сопровождении представителей клуба в Омск отправили тело Черепанова. Вчера в Омске прошли похороны трагически погибшего хоккеиста… …За три минуты до конца матча Алексей Черепанов потерял сознание на скамейке запасных. Игра была остановлена, и хоккеисты "Авангарда" бросились к своему товарищу... Страшную новость узнали в церкви, куда пошли игроки "Авангарда": "После того как Лешу увезли в реанимацию, мы всей командой пошли в церковь. Молились за его здоровье, надеялись, что все закончится хорошо. А потом к нам подошел один из руководителей "Витязя" и сказал, что Леши больше нет..." ...В ночь на вторник в доме бабушки Черепанова в Озерках (Алтайский край), на родине спортсмена, с грохотом упала клюшка, которую ей подарил внук. Она стояла в углу. Женщина проснулась и сказала вслух: "Это плохая примета". А через несколько минут ей позвонили и сообщили о смерти Леши. Вот еще одна версия, почему "неотложки" в нужный момент не оказалось на месте. Как объяснили в чеховской "неотложке", заявку на дежурство машины должна была направить нам администрация Ледового дворца, но не отправила. Поэтому бригада и не была выслана. Начальник Управления здравоохранения по городу Чехову Светлана Тарасова отметила: "Ледовый дворец не заключал с нами договора на оказание медицинской помощи. Но, зная, что у нас проводятся подобные мероприятия, мы во время матчей держим одну из машин на подстанции. Ее-то и отправили после того, как получили звонок". На вопрос, почему к моменту приезда врачей хоккеиста вынесли на улицу, Светлана Тарасова ответила: "Духота зала, игра, шум, крик не позволяли выслушать сердечную деятельность, уловить дыхательные движения. Мы приехали, когда человек уже находился в состоянии клинической смерти - ни дыхания, ни пульса, ни рефлексов не наблюдалось, но, несмотря на все это, мы его доставили в больницу, оказали весь спектр реанимационных мероприятий. Наблюдателями были врачи команды, нареканий, замечаний с их стороны по поводу оказанной помощи не было. Дыхательную аппаратуру мы выключили с их ведома, когда завести сердце шансов уже не было". Вместе с тем, ходили слухи, что у врачей не было дефибрилятора - прибора для электростимуляции сердца. Эти разговоры вызвали возмущение у Светланы Тарасовой: "Как об этом можно говорить? Бригада приехала на полностью укомплектованном реанимобиле, был кадровый реаниматолог, фельдшер... Другое дело, что врач увидел сразу клиническую смерть. Вполне возможно, что, будь у дворца дежурная машина, парня доставили бы в реанимацию раньше. И, возможно, успели бы откачать"… …Вчера утром стали известны результаты вскрытия. В судебном морге сообщили: "Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Она вызвана миокардиопатией. Это нарушение обмена веществ в сердечной мышце невоспалительного происхождения". Получается, что врачи "Авангарда" просто недосмотрели за игроком? И не заметили возникновения и протекания болезни, предполагает Комсомольская правда. Как рассказала патологоанатом, специалист высшей категории Светлана Проскурякова, миокардиопатия (или кардиомиопатия - это одно и то же) относится к довольно редким заболеваниям сердца, которые характерны именно для молодых. Протекает эта болезнь практически без симптомов. При обследовании не выявляется ни порока сердца, ни других факторов, которые могли бы насторожить спортивных врачей. И, к сожалению, смерть от этой патологии наступает быстро и внезапно. Спасти человека удается лишь в очень редких случаях. Позиция же медиков клуба: проблем со здоровьем у Черепанова не было! Главврач Омского областного врачебно-физкультурного диспансера (там наблюдается вся команда "Авангард") Владимир Венедиктов заявил: "Полное обследование хоккеисты проходят раз в год. Никаких проблем с сердечно-сосудистой системой у Алексея за все время, что он проходил обследование у нас, не было. Последний раз Черепанов вместе с командой обследовался 1 июля. Его состояние по всем показателям было даже лучше, чем в прошлом году". На вопрос, почему же тогда следователи утверждают, что у молодой звезды была ишемическая болезнь сердца, Владимир Венедиктов удивленно ответил: "Как?! Не знаю... Нет. У него не было никакой ишемической болезни!" Вместе с тем начальник Управления здравоохранения по городу Чехову Светлана Тарасова сообщила, что "на вскрытии организм не соответствовал 19-летнему возрасту". В свою очередь министр здравоохранения Подмосковья Владимир Семенов заявил: "На игру был допущен абсолютно больной человек... У Алексея Черепанова было в три раза увеличено сердце и в пять раз увеличена селезенка по сравнению с нормой..." Слова министра подтвердила и Светлана Тарасова, лично присутствовавшая при вскрытии Алексея Черепанова: "Вскрытие мы проводили в два часа ночи с согласия руководства команды. Присутствовала я и судмедэксперт. Конечно, для 19-летнего возраста уже были довольно ощутимые изменения внутренних органов - сердца, печени, селезенки, легких. Это была явная патология. Процесс шел довольно длительное время. Что и вызвало остановку сердца"… Прокурор Чехова Павел Капотов заявил: "Все материалы дела мы забрали себе и сейчас направляем в следственный отдел при прокуратуре города Чехова для проведения проверки. Мы внимательно проверим все обстоятельства этого дела". Вместе с тем Комсомольская правда со ссылкой на свои источники сообщает, что сотрудники прокуратуры располагают информацией, что врачи команды "Авангард" недостаточно хорошо следили за здоровьем игрока, а перед матчем его никто не обследовал. Организм хоккеиста был сильно истощен постоянными тренировками и изнурительными нагрузками. Также будут проверять, насколько своевременно оказала помощь бригада "Скорой". …Алексей был единственным сыном в семье. Гроб с телом кумира в аэропорту Омска заплаканные фанаты встречали со свечами в руках. Капот машины Алексея засыпали цветами… ИЗ ДОСЬЕ: Алексей Черепанов родился 15 января 1989 года в Алтайском крае. Играть в хоккей начал в поселке Озерки, что в 65 километрах от Барнаула. Скоро талантливого парня пригласили в спортшколу. Так он и ездил в Барнаул на тренировки каждый день на электричке. В 12-летнем возрасте тренеры уговорили отца Леши отдать сына в школу "Авангард". В 17 лет Черепанов попал в основной состав клуба. В свой первый сезон Черепанов забросил за "Авангард" 21 шайбу - это абсолютный рекорд для дебютантов. Он побил рекорд самого Павла Буре! После всех этих достижений многие заговорили о звездной болезни Алексея. В интервью парень не раз говорил, что хочет купить красивую машину. Да он никогда и не скрывал, что любит жить красиво. 19-летний хоккеист мог себе это позволить. За время выступления в "Авангарде" Леша заработал на автомобиль и квартиру в центре Омска. На успехи Черепанова на ледовой площадке сразу же обратили внимание североамериканские клубы. Заокеанская пресса сравнивала Черепанова с Александром Овечкиным и Евгением Малкиным. Черепанов был выбран в первом раунде драфта командой "Нью-Йорк Рейнджерс". Но он решил не уезжать сразу, а еще поиграть за "Авангард". Тем более что в этой команде могла осуществиться его детская мечта - выступить в одном звене с великим Яромиром Ягром. В этом сезоне она сбылась. Вместе с Ягром он и находился на льду во время своей последней игровой смены в жизни. У него был шанс в НХЛ. Но гадать сейчас, что было бы, если бы Алексей выступал в НХЛ, пустое занятие. Но примеры наглядно говорят о том, что ситуация, подобная чеховскому безобразию, за океаном просто не могла произойти. Три года назад во время матча "Нэшвил Предаторз" и "Детройт Ред Уингз" чешский защитник "красных крыльев" Иржи Фишер внезапно потерял сознание прямо на скамейке запасных. Остановка сердца, спровоцированная сердечным приступом. Жизнь Фишеру спасли слаженные действия врачей команды и дежурившей на матче реанимационной бригады. В НХЛ подобные бригады в обязательном порядке дежурят на каждой игре. Да и вообще на любом мероприятии, где собираются больше 1000 человек. У нас же при миллионных зарплатах хоккеистов спасать их должны врачи, получающие копейки, не имеющие необходимого оборудования и медикаментов. ЧЕРНЫЙ СПИСОК жертв большого спорта Игорь АНТОСИК, хоккеист, "Рысь". Июль 2008 года. Умер после тренировки. Кирилл СПАССКИЙ, футболист, "Сатурн". Май 2008 г. Скончался наутро после игры от остановки сердца. Мики РЕНО, хоккеист, "Уиндзор Спитфайрз". Февраль 2008 г. Потерял сознание и умер в реанимации. Антонио ПУЭРТА, футболист, "Севилья", Испания. Август 2007 г. Умер после сердечного приступа. Олег ЖОЛТОК, хоккеист "Рига-2000". Ноябрь 2004 г. Погиб от сердечного приступа после игры. Марк ФОЭ, футболист, "Манчестер Сити", Англия. Июнь 2003 г. Умер от сердечного приступа прямо на поле. Вячеслав БЕЗУКЛАДНИКОВ, хоккеист, "Лада". Июль 2001 г. Потерял сознание во время кросса. Сергей ГРИНЬКОВ, фигурист. Ноябрь 1995 г. Умер во время тренировки от сердечного приступа.