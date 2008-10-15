«Динамо» провело открытую тренировку

Во вторник, 14 октября, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского состоялась открытая тренировка основного состава Динамо. Тренировка проводилась совместно с учениками детско-юношеской команды Динамо 1994 года рождения (группа Алексея Герасименко), сообщает «Корреспондент». Наравне со всеми тренировались Артем Милевский и Олег Гусев, которые уже несколько дней работают в общей группе. По предварительным данным, Милевский будет готов сыграть в пятницу с Зарей, а возвращение на поле Гусева планируется во втором матче Лиги чемпионов с Порту (5 ноября). В лазарете Динамо сейчас находятся Нинкович и Корреа, однако и они в ближайшее время должны приступить к работе в общей группе. Следующий матч в Украинской премьер-лиге лидер чемпионата проведет в пятницу, 17 октября, на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало матча в 19:00. Прямая трансляция - телеканал ТЕТ.