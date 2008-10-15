Битва за шахматную корону началась ничьей

Первая партия матча за звание Чемпиона мира между Владимиром Крамником и Вишванатаном Анандом, состоявшаяся 14 октября в Бонне, завершилась вничью. Использовать преимущество белого цвета фигур Крамнику не удалось. Выбранный россиянином дебют немало удивил специалистов. Белыми в Славянской защите Крамник избрал разменный вариант, считающийся вполне безобидным для черных. Ананд играл аккуратно, технично пожертвовал пешку, получив за нее в возникшем эндшпиле вполне достаточную компенсацию. Крамник еще предпринял пару попыток осложнить игру, но индиец был начеку. В итоге первая партия матча завершилась довольно быстрой ничьей, сообщает «Корреспондент». Второй поединок состоится в среду, белые фигуры будут у Ананда. Согласно регламента матча, соперникам предстоит провести 12 поединков. Игровыми днями станут 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29 и 31 октября. Призовой фонд матча составляет 1,5 миллиона евро. Он будет разделен между участниками поровну, независимо от результата поединка.