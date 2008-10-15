Нигерийский король посочувствовал Питеру

Монарх входящего в состав Нигерии королевства Ойо Оба Ламиди Адейеми выразил сожаление по поводу проигрыша Сэмюэла Питера в поединке за титул чемпиона WBC в супертяжелом весе против Виталия Кличко и возложил вину за это поражение на тренерский штаб нигерийца. «Очень жаль, что он проиграл, – цитирует слова монарха Allboxing.ru. – Однако я рад, что он сумел критически оценить ситуацию и вовремя выбросить полотенце. Избежав боя сейчас, он сохранил себя для следующих поединков». Оба Адейеми, который сам занимался боксом в молодости, отметил, что Питер не понимал, как нейтрализовать преимущество соперника в росте и длине рук, и призвал тренеров нигерийца тщательно изучить бой и произвести полную техническую перестройку, прежде чем требовать реванша. «Боксер должен по максимуму использовать свои качества, чтобы создать сложности сопернику, и украинец сделал именно это. Очень жаль. Я бы посоветовал тренерам Питера хорошенько изучить ситуацию, чтобы не принимать необдуманных решений», — заявил король