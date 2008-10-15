Корнеев: В команде Баньоли у меня не было шансов

В преддверии матча со своей бывшей командой, московским «Динамо», доигровщик казанского «Зенита» Александр Корнеев признался, что попасть в состав бело-голубых при итальянском тренере Даниэле Баньоли ему было тяжело. «Работать с ним было тяжело, – приводит слова Корнеева официальный сайт «Зенита». – Он четко разграничивает для себя игроков. Ему нужны игроки-машины, умеющие сильно забивать высокие мячи: Остапенко, Волков, Полтавский и Круглов. В доигровке он отдавал предпочтение соотечественнику Черничу, а не мне. И если бы Матей не получил травму, я мог бы вообще толком не сыграть в прошлом сезоне».