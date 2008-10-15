Кличко порекомендовал Питеру уринотерапию

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко посоветовал нигерийцу Сэмюэлу Питеру, которого он победил 11 октября, лечить полученные синяки и ссадины компрессом с мочой. Кличко отметил, что моча имеет целебные свойства, и сказал, что Питер мог бы прикладывать такой компресс к голове, сообщает «Лента.ru». Украинец признался также, что перед тем, как надеть боксерские перчатки, он обматывает руки подгузниками, пропитанными мочой его трехлетнего сына Максима. По словам Кличко, таким образом он предохраняет кисти рук от травм. "Детская моча чистая, не содержит токсических веществ и почти не пахнет. Некоторые даже пьют свою мочу, но этого я не делаю", - сказал украинец. 11 октября Виталий Кличко одержал победу над Питером и вернул себе титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирный боксерский совет). Украинец имел значительное преимущество по ходу всего поединка, и Питер отказался от продолжения борьбы после восьмого раунда. После боя Кличко сказал, что у него сильно опухла левая рука.