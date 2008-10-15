Безопасность на отборочном матче ЧМ-2010 обеспечат 2 тыс милиционеров

Около двух тысяч милиционеров и военнослужащих Внутренних войск МВД РФ обеспечат безопасность на футбольном матче между сборными России и Финляндии, который состоится в среду на столичном стадионе "Локомотив", сообщил «РИА«Новости» представитель управления информации и общественных связей ГУВД Москвы. Отборочный матч Чемпионата Мира-2010 начнется в 19.00. Администрация спорткомплекса ожидает на стадионе около 25 тысяч болельщиков. Для координации действий сил создан оперативный штаб, в который вошли представители ГУВД, столичного МЧС и Минздрава. В его составе также организован мобильный резерв, сообщил представитель столичного ГУВД. Собеседник агентства отметил, что в среду возле стадиона и станции метро "Черкизовская" с утра дежурят усиленные наряды милиции. Под особый контроль взяты станции метро Сокольнической линии. Кроме того, до начала матча спорткомплекс проверят кинологи со служебными собаками, специально обученными для поиска взрывчатки. В ГУВД уточнили, что пройти на спортивную арену можно будет только через рамки металлоискателей. Финские и российские болельщики будут размещены в разных секторах, а все происходящее на трибунах будут фиксировать камеры видеонаблюдения.