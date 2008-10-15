В России стартует лотерея «Гослото»

Компания "Орглот", еще в 2006 году выигравшая конкурс на проведение всероссийской государственной лотереи, объявит в среду о запуске проекта, сообщает передает «Утро.ru». По данным издания, в течение пяти лет государство планирует заработать на лотерее более 30 миллиардов рублей. Однако, по мнению экспертов, бизнес оператора в ближайшие три года будет убыточным. Решение о проведении государственной лотереи "Гослото" правительство РФ приняло еще три года назад. Одной из целей лотереи должно стать финансирование федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы". Победителем организованного Росспортом конкурса на проведение лотереи в ноябре 2006 года было объявлено учрежденное Газпромбанком ООО "Орглот". Сейчас основным владельцем "Орглота" является президент венгерской девелоперской компании TriGranit Шандор Демьян, уточнил начальник отдела по связям с общественностью "Орглота" Михаил Жарков. Демьян является основателем группы компаний, имеющих опыт организации лотерей в разных странах, в частности в Венгрии и Израиле. Пресс-секретарь TriGranit Эрно Конч не стал комментировать личные проекты своего руководителя. Размер инвестиций господина Демьяна в "Орглот" не разглашается. Согласно отчетности Газпромбанка за 2007 год, во втором полугодии банк приобрел 50,1% "Орглота" за 2,453 миллиона долларов. Таким образом, в 2007 году вся компания была оценена почти в 4,9 миллиона долларов. В прошлом году "Орглот" подписал договор с греческой компанией Intralot, поставщиком терминалов для лотерей. По всей стране стороны должны установить до конца года 10 тысяч терминалов. За два года подготовки к запуску "Гослото" "Орглот" уже перечислил в федеральный бюджет 561 миллион рублей. "Таковы были условия контракта - вне зависимости от того, запущена ли уже лотерея или нет, ее оператор должен перечислить оговоренные суммы на финансирование ФЦП", - пояснил Жарков. До 2013 года поступления в ФЦП от проведения "Гослото" должны превысить 30 миллиардов рублей. Сам "Орглот" начнет зарабатывать на "Гослото" не раньше, чем через три года, полагает совладелец Ritzio Entertainment Group Борис Белоцерковский. "Просто рынок скомпрометирован предыдущими операторами", - поясняет он. Принадлежащий совладельцу "Орглота" Шандору Демьяну венгерский лотерейный оператор Szerencsejatek продемонстрировал в 2007 году операционную прибыль в 5 миллионов евро при выручке 572 миллиона евро. Объем российского рынка лотерей, по оценке Белоцерковского, составляет всего 300 миллионов долларов.