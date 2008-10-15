В России до 30 октября проверят подозрительные матчи

Российский футбольный союз (РФС) сформировал рабочую группу по проверке сведений, изложенных в высказываниях главного тренера ФК «Волочанин Ратмир» Владимира Косогова. Об этом сообщает официальный сайт РФС. Со среды начала свою деятельность рабочая группа РФС по проверке сведений, изложенных в высказываниях главного тренера ФК «Волочанин Ратмир» Владимира Косогова. В соответствии с приказом генерального директора РФС Алексея Сорокина, рабочая группа утверждена в следующем составе: председатель – Сергей Куликов (Заместитель директора РФС); члены – Николай Сорокин (советник Президента РФС), Андрей Малосолов (руководитель Пресс-службы РФС), Алексей Папков (начальник юридического отдела РФС). Согласно документу, председатель рабочей группы при необходимости намерен привлечь президента РФПЛ Сергея Прядкина, исполнительного директора РФПЛ Сергея Чабана, президента ПФЛ Николая Толстых, генерального директора ПФЛ Андрея Соколова, а также председателя КФА Сергея Зуева для более детального исследования материалов и проведения необходимых мероприятий при проведении проверки. Рабочей группе поручено до 30 октября 2008 года доложить о результатах проведенной проверки для определения дальнейших мероприятий в рамках нормативных документов Российского футбольного союза.