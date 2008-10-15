Валуева обвиняют в уклонении от боя

Австралийский боксер Кали Миан заявил, что чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) Николай Валуев избегает боя с ним, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на издание Fuji Times. Поединок Валуев - Миан был запланирован на 6 декабря 2008 года, но в начале этой недели было объявлено, что эта встреча не состоится. По словам Миана, занимающего первое место в рейтинге WBA, Валуеву в любом случае придется встретиться с ним до конца февраля 2009 года. Австралиец добавил, что когда бой состоится, он сделает все, чтобы российский боксер никогда не забыл этот поединок. Об отмене встречи Валуева с Мианом объявил менеджер россиянина Борис Димитров. По словам Димитрова, россиянин выйдет на ринг 20 декабря. В настоящее время представители Валуева ведут переговоры с американцем Эвандером Холифилдом и поляком Анджеем Голотой. Россиянин улетел готовиться к предстоящему бою в Японию. Валуев завоевал титул WBA 30 августа, победив по очкам американца Джонни Руиса. Миан в тот же день одержал победу над американцем Домиником Александром. Отметим, что право на бой с Валуевым (до конца июня 2009 года) имеет "временно недействующий чемпион" по версии WBA Руслан Чагаев.