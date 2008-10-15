УЕФА «подставил» болельщиков

Председатель официального клуба болельщиков «Ливерпуля» Лэс Лоусон прокомментировал решение УЕФА о дисквалификации домашней арены мадридского «Атлетико» «Висенте Кальдерон» на три матча Лиги чемпионов, включая ближайшую встречу с «Ливерпулем» 22 октября. «Я не понимаю, почему УЕФА так тянул с этим решением. «Атлетико» может подать аппеляцию до пятницы, значит не исключено, что нашим болельщикам вновь придется пересматривать свои планы на выезд в Испанию? Огромное количество болельщиков из Ливерпуля уже забронировало авиабилеты и места в отелях Мадрида. Это не просто важнейший матч с точки зрения распределения мест в группе, но и важная встреча из-за связей между нашими клубами: Фернандо Торрес и Луис Гарсия совсем недавно играли за «Атлетико», а нападающий мадридцев Синама-Понголь выступал в прошлом за «Ливерпуль». Вся эта история случилась абсолютно неожиданно, и теперь людям предстоит ждать, чем это все закончится. Мы поддерживаем тесные контакты с клубом, но есть ощущение, что никто не будет знать наверняка, где состоится матч, вплоть до окончания этой недели. Это просто смешно», – цитирует Лоусона СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на The Telegraph.