Кличко: Кто такой Валуев по сравнению с Льюисом?

Украинский супертяжеловес Виталий Кличко, возобновивший карьеру после четырехлетнего перерыва и победивший в минувшую субботу чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе нигерийца Сэмюэла Питера, заявил, что все еще надеется на матч-реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Ленноксом Льюисом, которому он проиграл в 2003 году. «Не вижу ничего нереального в том, что Льюис может возобновить карьеру и согласиться на матч-реванш со мной. Посмотрите на Генри Маске, он вернулся в ринг спустя десять лет после завершения карьеры. Классный боец никогда не растеряет своих навыков. Конечно, Льюису понадобятся несколько месяцев, чтобы привести себя в боевую форму, но не думаю, что ему это будет сложно сделать. Насколько я знаю, Леннокс ведет здоровый образ жизни, не курит и не принимает наркотики. Поэтому надеюсь, что он даст мне реванш. Если Льюис согласится, я забуду о возможной встрече с Николаем Валуевым. Кто такой Валуев по сравнению с Льюисом?» Также Виталий Кличко прокомментировал заявления британского боксера Дэвида Хэйя, который сказал в прессе, что хочет провести против украинца поединок. «Мне нужна мотивация, чтобы снова выходить на ринг. Ради реванша с Льюисом или поединка за титул я готов это делать, но Хэй... Если за бой с ним предложат очень хорошие деньги, когда-нибудь в будущем, может быть, такой поединок состоится», – цитирует Кличко СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Eastsideboxing.com.