Президент Франции разгневался на болельщиков

Во вторник на стадионе "Стад де Франс" состоялся товарищеский матч между сборными Франции и Туниса, который завершился победой хозяев - 3:1. Традиционная церемония перед началом игры была омрачена тем, что присутствовавшие на трибунах многочисленные эмигранты из Туниса освистали гимн Франции. Кроме того, в начале второго тайма они встретили улюлюканием объявление диктора о том, что на замену в составе трёхцветных вышел их соотечественних Хатем Бен Арфа, принявший решение выступать под флагом Франции. Подобное поведение разгневало президента Франции Николя Саркози, который назвал произошедшее скандальным инцидентом. Как сообщает AFP, после окончания матча он запланировал на ближайшие дни специальное совещание, на котором будут присутствовать министр спорта Розелин Башело, госсекретарь Бернар Лапор и президент федерации футбола страны Жан-Пьер Эскалетт.