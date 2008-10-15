«Зенит» выдвинул требования к испанским журналистам

Руководитель пресс-службы "Зенита" Алексей Петров прояснил появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что санкт-петербургский клуб подаст в суд на испанское издание El Pais. "Мы направили официальное письмо в адрес редакции El Pais, потребовав опубликовать опровержение публикаций о том, что выиграть в решающих матчах Кубка УЕФА "Зениту" "помогли" представители преступных группировок. Мы предупредили журналистов, что в случае отказа "Зенит" направит соответствующий иск в испанский суд", — передаёт слова Петрова Чемпионат.ру.