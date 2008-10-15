Фетисов требует наказать виновных в смерти Черепанова

Вячеслав Фетисов потребовал наказать виновных в смерти хоккеиста омского "Авангарда" Алексея Черепанова, скончавшегося 13 октября. Бывший руководитель Росспорта заявил, что прежде чем делать выводы о причинах смерти 19-летнего спортсмена, необходимо дождаться результатов всех проверок, сообщает Интерфакс. "По итогам проведения всех исследований и экспертиз те, кто был виновен в случившемся, если были кто, должны быть наказаны", - сказал Фетисов, который входит в совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Олимпийский чемпион и чемпион мира в составе сборной СССР выразил соболезнования родным и близким Черепанова. Фетисов подчеркнул, что в современном спорте главным человеком является спортсмен, а его здоровье и благополучие должны быть главной заботой людей, занимающихся организацией соревнований. Черепанов потерял сознание во время третьего периода выездного матча "Авангарда" против "Витязя" из подмосковного города Чехов. Хоккеист был доставлен в больницу и умер около 23:00. Судмедэксперт пришел к заключению, что причиной смерти Черепанова стала сердечная недостаточность, вызванная гипертрофией сердечной мышцы (миокардиопатией). Алексей Черепанов был похоронен в Омске 15 октября.