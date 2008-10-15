Матч Россия-Финляндия начнется с минуты молчания

Перед матчем отборочного цикла ЧМ между сборными командами России и Финляндии будет проведена минута молчания в память о погибшем хоккеисте омского "Авангарда" Алексее Черепанове, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт РФС. Всеросийское объединение болельщиков призывает всех болельщиков, которые посетят матч, присоединиться к акции памяти и провести первую минуту игры молча. Кроме того, на Южной трибуне будет вывешен общефанатский баннер с надписью "Со льда – в вечность. Скорбим…" Игрок хоккейного клуба "Авангард", молодёжной и национальной сборной России Алексей Черепанов скончался во время матча его команды в подмосковном Чехове. Сегодня он был похоронен в Омске.