Дон Кинг предлагает 100 млн. долларов за бой между братьями Кличко

Знаменитый американский промоутер Дон Кинг предложил новоиспечённому чемпиону мира по версии WBC в супертяжёлом весе Виталию Кличко и чемпиону IBF/IBO/WBO Владимиру Кличко провести поединок. За этот бой успешный промоутер готов выложить 100 млн долларов, сообщает «Спорт Экспресс». Ранее Кличко-старший заявлял, что ни за какие деньги не выйдет против своего брата. Напомним, что Виталий завоевал титул WBC в поединке с нигерийцем Сэмюэлем Питером. А Владимиру предстоит поединок с россиянином Александром Поветкиным 13 декабря.