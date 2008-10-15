Велосипедистам вдвое увеличат срок дисквалификации за допинг

Международный союз велосипедистов (UCI) с 2009 года вдвое увеличит срок дисквалификации за употребление допинга. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. Глава UCI Пэт Макквейд заявил, что за "преднамеренный обман" антидопинговых органов велогонщики будут отстраняться от участия в соревнованиях на четыре года, а не на два, как предусмотрено нынешними правилами. По словам Макквейда, он предпочел бы, чтобы допинг вовсе не применялся спортсменами, однако поскольку сейчас дело обстоит иначе, UCI вынужден ужесточать антидопинговые меры. Макквейд отметил, что, в соответствии с новыми правилами, если бы велогонщики Бернард Коль и Штефан Шумахер были уличены в употреблении запрещенных препаратов в 2009 году, они были бы дисквалифицированы на четыре года. Положительный результаты дали допинг-пробы Коля и Шумахера, взятые во время "Тур де Франс" - 2008. Отметим, на допинге также попался итальянский участник "Тур де Франс" Леонардо Пьеполи, однако его в числе тех, кто мог бы получить четырехлетнюю дисквалификацию, Макквейд не назвал. Коль, Шумахер и Пьеполи были уличены в применении допинга по итогам повторной проверки допинг-проб на содержание запрещенного препарата CERA (эритропоэтина третьего поколения). Глава Французского антидопингового агентства (AFLD) Пьер Бордри сообщил, что проверка завершилась во вторник, 14 октября.